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Регионы России

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МТС внедрил ИИ-поддержку для краткого содержания телефонных разговоров

МТС внедрил ИИ-поддержку для краткого содержания телефонных разговоров

Компания МТС представила в приложении «Мой МТС» новую функцию автоматического отображения краткого содержания телефонных разговоров в истории вызовов.

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