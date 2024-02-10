Рустам Минниханов поручил на высоком уровне провести мероприятия, посвященные 35-ой годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Республики Афганистан

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил главам муниципальных районов и представителям республиканского актива на высоком уровне провести торжественные мероприятия, посвященные 35-ой годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Республики Афганистан.
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