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Франция заставит Украину покупать оружие с целью сохранить свои запасы

Франция заставит Украину покупать оружие с целью сохранить свои запасы

Франция решила сберечь свои оружейные запасы и больше не передавать их Украине. Париж договаривается с Киевом, чтобы заставить киевский режим покупать оружие за счет выделенных ему средств, заявил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

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