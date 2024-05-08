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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Махачев − о бое с Порье: «2 июня случится что-то особенное»

«2 июня случится что-то особенное», − написал в соцсетях чемпион UFC в легком весе и лидер рейтинга P4P Ислам Махачев, который на турнире UFC 302 подерется с Дастином Порье.

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