Brent пробила $100: что это значит для российской экономики

Стоимость нефти Brent превысила $100 за баррель на фоне обострения ситуации вокруг Ирана. Эксперт НИУ ВШЭ Георгий Остапкович рассказал «Татар-информу», как рост нефтяных котировок может отразиться на экономике России и ценах на бензин.