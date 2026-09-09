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Татар-информ

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Brent пробила $100: что это значит для российской экономики

Brent пробила $100: что это значит для российской экономики

Стоимость нефти Brent превысила $100 за баррель на фоне обострения ситуации вокруг Ирана. Эксперт НИУ ВШЭ Георгий Остапкович рассказал «Татар-информу», как рост нефтяных котировок может отразиться на экономике России и ценах на бензин.

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