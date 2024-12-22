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В Новой Москве десятки мигрантов избили трёх учеников

В Новой Москве десятки мигрантов избили трёх учеников

Depositphotos Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве после драки между 40 школьниками-мигрантами и тремя подростками, произошедшей в Новой Москве.

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Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
... пинками выводок с опоросителями гнать из РОССИИ пинками, без права возвращения, пора этим существам восстанавливать свои кишлаки, ишаки из заждались...
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13 час.

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