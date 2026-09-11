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Женщина построила посреди джунглей дом из бетона и средства для мытья посуды

Австралийка по имени Катрин несколько лет назад переехала в Монтесуму, Коста-Рика, чтобы начать жизнь с чистого листа и найти уединение с природой.

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