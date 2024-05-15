Һава торышы үзгәрә: https://tatar-inform.tatar/news/tatarstanda-15-graduska-kadar-yly-bulacak-5887592.
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Һава торышы үзгәрә: https://tatar-inform.tatar/news/tatarstanda-15-graduska-kadar-yly-bulacak-5887592.