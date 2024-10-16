Умер генерал, отказавшийся блокировать миротворцев России в Приштине

Бывший глава британской армии генерал Майк Джексон скончался в возрасте 80 лет, сообщает BBC. Считается, что в 1999 году он отказался выполнить приказ верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Уэсли Кларка перехватить российских десантников во время их « броска на Приштину ».