В 2024 году обновят ударения во многих русских словах

Нормы ударения, актуальные для русского языка, фиксировали и раньше. Например, в Большом орфоэпическом словаре Марии Каленчук, Леонида и Розалии Касаткиных или в «Словаре трудностей русского языка», который составил для работников СМИ Михаил Штудинер.