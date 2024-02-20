В 2024 году обновят ударения во многих русских словах

Нормы ударения, актуальные для русского языка, фиксировали и раньше. Например, в Большом орфоэпическом словаре Марии Каленчук, Леонида и Розалии Касаткиных или в «Словаре трудностей русского языка», который составил для работников СМИ Михаил Штудинер.
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