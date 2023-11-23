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Жгут фуры, грабят и угрожают. Ведущее издание Польши написало о беспределе украинцев

Жгут фуры, грабят и угрожают. Ведущее издание Польши написало о беспределе украинцев

На Украине резко выросло число нападений на водителей из Польши, на украинских пунктах пропуска царит коррупция, а интернет-пользователи буквально поливают польских коллег помоями в Сети, пишет Роберт Пшибыльский на страницах издания Rzeczpospolita.

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Комментарии
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SM
Sergey Mosyagin
Украина хочет в ЕС, но ещё больше хочет даром и жить по своим правилам и законам... Смешные они...
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18 час.
Mark Kapustin
Милые бранятся только тешатся. 🤣
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14 час.
Алла Зотова
👍👍👍
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12 час.

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