Наследник Hermès заявляет о пропаже акций на $10 млрд

ПАРИЖ (ИА Реалист). Юридические документы, изученные Reuters, свидетельствуют о том, что люксовый гигант LVMH в 2002 году подписал секретное соглашение о покупке миллионов акций Hermès, принадлежащих наследнику семьи основателей Николя Пюэшу и другим членам семьи.