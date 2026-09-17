Наследник Hermès заявляет о пропаже акций на $10 млрд

ПАРИЖ (ИА Реалист). Юридические документы, изученные Reuters, свидетельствуют о том, что люксовый гигант LVMH в 2002 году подписал секретное соглашение о покупке миллионов акций Hermès, принадлежащих наследнику семьи основателей Николя Пюэшу и другим членам семьи.
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