Global Look Press/Martyn Wheatley/Keystone Press Agency Высказывания главы фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давида Арахамии о том, что экс-премьер Британии Борис Джонсон выступил категорически против подписания мирного договора между РФ и Украиной, не раскрывают всех виновников срыв российско-украинских переговоров.