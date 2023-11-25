Сенатор: срыв переговоров РФ и Украины – вина не только Джонсона, но и США

Global Look Press/Martyn Wheatley/Keystone Press Agency Высказывания главы фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давида Арахамии о том, что экс-премьер Британии Борис Джонсон выступил категорически против подписания мирного договора между РФ и Украиной, не раскрывают всех виновников срыв российско-украинских переговоров.
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