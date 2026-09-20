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Царьград

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ПСБ и губернатор Демешин открыли Центр баскетбола в Комсомольске

ПСБ и губернатор Демешин открыли Центр баскетбола в Комсомольске

В Комсомольске-на-Амуре открыт новый Центр уличного баскетбола в рамках проекта "ПСБ –Детям". На церемонии присутствовали председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

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