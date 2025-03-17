Мировой оборот оружия достиг пика со времен холодной войны

Объем мирового оборота оружия оказался в 2024 году максимальным со времени окончания холодной войны (как правило, речь идет о 1991 годе), следует из материалов Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО).
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