Federation Council of Russia/via Globallookpress.com Странам коллективного Запада с каждым днем все сложнее объяснять своим гражданам, почему они должны терпеть глобальное подорожание продуктов, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Federation Council of Russia/via Globallookpress.com Странам коллективного Запада с каждым днем все сложнее объяснять своим гражданам, почему они должны терпеть глобальное подорожание продуктов, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
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