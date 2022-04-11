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Косачев допустил применение Западом оружия массового поражения на Украине

Косачев допустил применение Западом оружия массового поражения на Украине

Federation Council of Russia/via Globallookpress.com Странам коллективного Запада с каждым днем все сложнее объяснять своим гражданам, почему они должны терпеть глобальное подорожание продуктов, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

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