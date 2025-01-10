У Германии был шанс стать великой державой в союзе с Россией. Точнее, у неё было всё, кроме политических лидеров способных пойти до конца ради Германии.
Мальчик Олаф сыграл волка. -Ррррр!
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Sergiy Che
"...Границы не должны изменяться с применением силы. Это касается каждой страны, будь то на Востоке или на Западе..." © - где они все были когда от Югославии НАТОвскими бомбежками отжимали Косово, фигачили Ирак, Ливию, Афган...
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