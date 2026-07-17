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test mazurok

2 подписчика
🔫 Керчанин десять лет хранил арсенал оружия и взрывчатку

🔫 Керчанин десять лет хранил арсенал оружия и взрывчатку 54‑летний местный житель около десяти лет назад нашёл боеприпасы и взрывное устройство — и с тех пор незаконно их хранил.

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