🔫 Керчанин десять лет хранил арсенал оружия и взрывчатку 54‑летний местный житель около десяти лет назад нашёл боеприпасы и взрывное устройство — и с тех пор незаконно их хранил.
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🔫 Керчанин десять лет хранил арсенал оружия и взрывчатку 54‑летний местный житель около десяти лет назад нашёл боеприпасы и взрывное устройство — и с тех пор незаконно их хранил.