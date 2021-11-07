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В Пермском крае автоинспекторы оказали помощь попавшей в ДТП пожилой семейной паре с внуком

В Пермском крае наряду ДПС ГИБДД ОМВД России «Карагайский» в составе лейтенанта полиции Андрея Мышкина и старшего лейтенанта полиции Юрия Сайфуллина поступило сообщение о том, что в семи километрах от Карагая произошло ДТП, в результате которого автомобиль оказался в кювете.

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