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Заммэра Москвы Ракова: с 2022 года врачи общей практики начнут проходить повышение квалификации

Заммэра Москвы Ракова: с 2022 года врачи общей практики начнут проходить повышение квалификации

Согласно масштабной программе повышения квалификации столичные врачи общей практики пройдут обучение, сообщила заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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