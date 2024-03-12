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FT: Евросоюз намерен направить Украине первую прибыль от активов России в июле

FT: Евросоюз намерен направить Украине первую прибыль от активов России в июле

Европейский союз намерен направить киевской стороне первую прибыль от активов Российской Федерации в июле.

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Комментарии
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Александр Ракитин
Может быть пора от изображения &quot;красных линий&quot; перейти к реальным действиям? Ведь известно, что более 40% акций российских банков, прежде всего Сбера, принадлежит западным держателям. Что мешает наложить арест на эти активы? Ведь эти акционеры получают миллиарды долларов и евро в виде прибыли, значительная часть которых идет на финансирование Украины. А ведь эта &quot;прибыль&quot; получается за счет населения России. Средний размер кредитных ставок находится на уровне 24%
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23 час.
АР
Александр Ракитин
годовых. При этом банки ссылаются на ставку рефинансирования ЦБ в размере 16% и добавляют к ним свою &quot;скромную&quot; сумму 8%. В результате населению предлагают ставку 24% хотя ни один банк не берет кредиты в ЦБ. Сегодня на депозитах российских банков находится более 30 триллионов рублей. И фактически наши банки финансируют укронацистов.
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23 час.

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