FT: Евросоюз намерен направить Украине первую прибыль от активов России в июле

Александр Ракитин

Может быть пора от изображения "красных линий" перейти к реальным действиям? Ведь известно, что более 40% акций российских банков, прежде всего Сбера, принадлежит западным держателям. Что мешает наложить арест на эти активы? Ведь эти акционеры получают миллиарды долларов и евро в виде прибыли, значительная часть которых идет на финансирование Украины. А ведь эта "прибыль" получается за счет населения России. Средний размер кредитных ставок находится на уровне 24%