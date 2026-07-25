БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Союзники США в Заливе на грани грандиозной катастрофы — началась «война на обезвоживание»

Союзники США в Заливе на грани грандиозной катастрофы — началась «война на обезвоживание»

И Иран, и США с Израилем пока воздерживались от массированных ударов по опреснительным станциям, теперь это в прошлом Константин Ольшанский Фото: SalamPix/Abaca/Sipa USA/ТАСС/Архив Кувейт второй раз за двое суток накрыли ракетные удары Ирана.

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