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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Загитова о решении стать послом Игр БРИКС: «Согласилась без раздумий, потому что это еще одно важное мероприятие в развитии спорта»

«Согласилась без раздумий, потому что это еще одно важное мероприятие в развитии спорта. Хочу поблагодарить за такую возможность Татарстан.

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