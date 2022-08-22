Большой оркестр вооружённых сил Венесуэлы впервые примет участие в фестивале «Спасская башня»

Большой оркестр вооружённых сил Венесуэлы впервые примет участие в фестивале «Спасская башня»

Музыкальный коллектив подготовил масштабное и яркое представление, которое отразит особенности военной музыки Венесуэлы и поможет лучше узнать историю и реалии Вооружённых сил страны.

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