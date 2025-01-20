Санду прокомментировала обращение Тирасполя о поставках газа

Президент Майя Санду, комментируя обращение Тирасполя с просьбой о поставках газа в Приднестровский регион, отметила, что госучреждения Молдовы изучат, через какую компанию Приднестровье хочет закупать и поставлять газ к границе Молдовы.
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