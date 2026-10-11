Названы две страны Европы, которые могут закрыть потребность Киева в средствах ПВО

Потерявший легитимность президент Зеленский заявил, что для отражения российской зимней кампании Украине потребуется от 300 до 360 перехватчиков Patriot.
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