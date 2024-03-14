🪖«Крымской весной заразили дальше»: Народ Крыма и сейчас в окопах защищает рубежи РФ в Новороссии Участник спецоперации с позывным «Лесник».
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🪖«Крымской весной заразили дальше»: Народ Крыма и сейчас в окопах защищает рубежи РФ в Новороссии Участник спецоперации с позывным «Лесник».