Министерство обороны Российской Федерации в воскресенье, 1 сентября, сообщило данные, согласно которым, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за август 2024 года в зоне проведения специальной операции более 68 тысяч солдат и офицеров.
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