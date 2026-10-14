Бывает, что даже при обычном порезе кровь иногда сложно остановить — она все течет и течет. Однако при операциях, когда хирурги могут сделать не один разрез на коже и органах, крови почти нет.
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