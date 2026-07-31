Союз электронной торговли предложил обязать маркетплейсы страховать товары продавцов

Союз электронной торговли (СЭТ) предложил обязать маркетплейсы страховать товары продавцов для возмещения убытков в случае их утраты из-за атак, пишут «Ведомости» со ссылкой на письма организации в Минпромторг и Wildberries.
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