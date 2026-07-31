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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Союз электронной торговли предложил обязать маркетплейсы страховать товары продавцов

Союз электронной торговли предложил обязать маркетплейсы страховать товары продавцов

Союз электронной торговли (СЭТ) предложил обязать маркетплейсы страховать товары продавцов для возмещения убытков в случае их утраты из-за атак, пишут «Ведомости» со ссылкой на письма организации в Минпромторг и Wildberries.

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