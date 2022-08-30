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Представители Русского географического общества продолжают исследовать остров Итуруп в рамках долгосрочной экспедиции «Восточный бастион-Курильская гряда»

Представители Русского географического общества продолжают исследовать остров Итуруп в рамках долгосрочной экспедиции «Восточный бастион-Курильская гряда»

Кроме того, целью экспедиции является поиск образцов военно-технической истории и фортификации. .

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