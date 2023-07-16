Закон и Порядок

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  • Stas Guzowskij
    У каждого документа есть подпись того, кто его выдал. Так что, для начала, у себя порядки навести не помешало бы.День последнего м...
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    Правильно-пущай в Крыму общаются.Эрдоган — Путину:...
  • Владимир Акулов
    В  Турции  обязательно  цру  устроит  покушение  .Эрдоган — Путину:...

Эрдоган — Путину: Не приедешь — обижусь!

Эрдоган — Путину: Не приедешь — обижусь!

Стоит ли президенту РФ ехать в гости к уже не раз обманувшему его лидеру страны НАТО Дмитрий Родионов На фото: президент РФ Владимир Путин (Фото: Александр Демьянчук/ТАСС) Материал комментируют: Андрей Дмитриев Камран Гасанов Павел Фельдман Анкара рассчитывает на визит президента России Владимира Путина в Турцию, заявил представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.

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Комментарии
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Сергей Микульский
Для кого то война, а для кого мать родна! За 2022 год в России стало на 22 миллиардера больше!
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6 час.
ВА
Владимир Акулов
В  Турции  обязательно  цру  устроит  покушение  .
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4 час.
Stas Guzowskij
Правильно-пущай в Крыму общаются.
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1 час.

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