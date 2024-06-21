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В Китае высказались о поездке Путина во Вьетнам: «Попытки изолировать провалились»

В Китае высказались о поездке Путина во Вьетнам: «Попытки изолировать провалились»

США должны признать, что попытки изолировать Россию путем давления на другие страны провалились. Об этом заявил профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдуна после визита российского лидера Владимира Путина во Вьетнам, пишет Global Times.

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