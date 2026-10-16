Fox News confirms that White House Press Secretary Katie Zachariah is leaving her position Answering journalists' questions, US President Donald Trump said he would discuss her future with Zachariah after his return to the White House.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым