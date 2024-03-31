Штормовое предупреждение объявили в Забайкалье 1 апреля

Из-за сильного ветра МЧС обратилось с предупреждением к жителям региона.На ближайший понедельник, 1 апреля, прогнозируют усиление скорости ветра до 15-20 м/сек сообщили в забайкальском управлении Росгидромета.
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