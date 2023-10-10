Консульство Израиля в Санкт-Петербурге отказывает в возложении цветов: последствия конфликта Израиля и Палестины вне границ Елена ГалицкаяСотрудники полиции запрещают оставлять цветы как знак солидарности у консульства Израиля в Санкт-Петербурге, и это вызывает волну негодования в связи с нарастающим конфликтом на Ближнем Востоке.