Консульство Израиля в Санкт-Петербурге отказывает в возложении цветов: последствия конфликта Израиля и Палестины вне границ Елена ГалицкаяСотрудники полиции запрещают оставлять цветы как знак солидарности у консульства Израиля в Санкт-Петербурге, и это вызывает волну негодования в связи с нарастающим конфликтом на Ближнем Востоке.
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