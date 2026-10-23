Белград стал центром крупнейшей предвыборной мобилизации в Сербии. В четверг около 150 тысяч сторонников студенческого оппозиционного движения собрались в центре столицы, чтобы поддержать «Студенческий список» перед парламентским голосованием, назначенным на воскресенье.