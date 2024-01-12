Лондонским пассажирам предлагают "управлять" поездами: новая инициатива мэра

Картонные рули могут быть добавлены в некоторые автоматизированные поезда лондонского метро, чтобы улучшить впечатления пассажиров, которые иногда делают вид, что находятся за рулем этих транспортных средств, объявил мэр Лондона Садик Хан (Sadiq Khan).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии