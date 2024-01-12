Лондонским пассажирам предлагают "управлять" поездами: новая инициатива мэра

Картонные рули могут быть добавлены в некоторые автоматизированные поезда лондонского метро, чтобы улучшить впечатления пассажиров, которые иногда делают вид, что находятся за рулем этих транспортных средств, объявил мэр Лондона Садик Хан (Sadiq Khan).