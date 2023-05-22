Инфореактор

1 119 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

«РВ»: ВС России впервые нанесли комбинированный удар по Днепропетровску

«РВ»: ВС России впервые нанесли комбинированный удар по Днепропетровску

Вооруженные силы России впервые нанесли мощнейший комбинированный удар по объектам в Днепропетровске, говорится в сообщении Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх