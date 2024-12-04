Новогодние музыкальные истории подготовили на 14 декабря в усадьбе Свиблово

В первой половине декабря гостей фестивалей «Усадьбы Москвы» и «Московское чаепитие» ждут театральные и музыкальные вечера, променады на катках, экскурсии по старинным особнякам и дегустация чайного купажа.
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