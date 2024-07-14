Марин Ле Пен назвала покушение на Трампа «драматическим символом насилия»

Лидер французских правых Марин Ле Пен в социальной сети X (ранее Twitter) назвала покушение на бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа «драматическим символом насилия», подрывающего демократию.
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