Эксперты рассказали, для чего держат лошадей в Алтайском крае

Для одних это помощник в хозяйстве, для других – роскошь Мирабель, Изольда и Журавка – так зовут главных героинь фестиваля орловского рысака, который проходит в краевой столице в рамках "Дней сибирского поля".
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