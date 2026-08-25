ФМБА открыло в Подмосковье Центр реабилитации для ветеранов СВО

Центр трансляционной реабилитации, где будут применять новые технологии восстановления ветеранов специальной военной операции, открылся в Московской области на базе Федерального научно-клинического центра медицинской реабилитации и курортологии ФМБА России.
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