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ИА Регнум

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ФМБА открыло в Подмосковье Центр реабилитации для ветеранов СВО

ФМБА открыло в Подмосковье Центр реабилитации для ветеранов СВО

Центр трансляционной реабилитации, где будут применять новые технологии восстановления ветеранов специальной военной операции, открылся в Московской области на базе Федерального научно-клинического центра медицинской реабилитации и курортологии ФМБА России.

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