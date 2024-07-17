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Царьград

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"За 10 лет Украине не задали ни одного вопроса": Посольство России подытожило дело о крушении MH17

"За 10 лет Украине не задали ни одного вопроса": Посольство России подытожило дело о крушении MH17

Посольство России в Нидерландах подытожило громкое дело о крушении самолёта Boeing-777 /(рейс MH17). Дипломаты обратили внимание, что за 10 лет следователи и прокурор "не задали Украине ни одного вопроса".

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