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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ничушкин завершил 5-й матч серии с «Далласом» без очков и с «минус 3». У него 1 бросок в створ, 2 промаха и 3 хита за 16:31

Форвард «Колорадо» не отметился результативными действиями в пятой игре серии первого раунда Кубка Стэнли против «Старс» (2:6, 2-3).

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