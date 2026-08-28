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Царьград

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Financial Times упустила упоминание Сталина в статье о конференции 1943 года

Financial Times упустила упоминание Сталина в статье о конференции 1943 года

В Financial Times обратили внимание на статью главы Минфина США Скотта Бессента, где он упустил упоминание Сталина среди участников Тегеранской конференции 1943 года, на которой присутствовали Рузвельт и Черчилль.

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