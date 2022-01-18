Выборы главы Европарламента

18 января состоятся выборы нового председателя Европарламента (ЕП). Ранее законодательный орган Европы возглавлял итальянец Давид Сассоли, скончавшийся 11 января на 66-м году жизни из-за осложнений, вызванных нарушениями в работе иммунной системы.