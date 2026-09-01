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Регионы России

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Nvidia запускает технологию DLSS 5 для GeForce RTX 50 с поддержкой NBA 2K27

Nvidia запускает технологию DLSS 5 для GeForce RTX 50 с поддержкой NBA 2K27

Компания Nvidia объявила о запуске технологии DLSS 5, который состоится 3 сентября. Первая игра, получившая поддержку новой технологии, — спортивный симулятор NBA 2K27.

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