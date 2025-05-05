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Опрометчиво

Им уже доверили ядовитый газ. И поручили бороться с вредителями, рассчитывая, что роботы-гуманоиды не начнут на свой лад толковать слово «вредители».

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