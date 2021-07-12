Байдену не дают покоя кибератаки российских хакеров

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаБайдену не дают покоя кибератаки российских хакеров хайли лайкли Джо Байдену не дают покоя кибератаки наших хакеров на американскую инфраструктуру и объекты.Вернуться к статье72НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛора ЛораБайдену бы отдыхать, а его заставляют в носу ковыряться...Жаль..Лора ЛораА уж по сравнению с нашим Президентом=полный Отстой!!!vasilij kostinдедушка по ходу склерозом болеет)или его с утра встречают словами про русских хакеров)маразматик-однако)Алексей Андреевиччто-то забыл - "Опять хакеры мозг взломали"Анатолий Селивановсоветская психуша по байдену плачет, ждет не дождется, когда его привезут на постой...........................................Борис ВиленскийИз красного блокнотика: Петро. Помешался на минах. Другой бы дурак давно подорвался...Игорь КузнецовНужно развивать мысль - эти русские создали искусственный интеллект и он изнутри пролез в наши сети, занмается хаккерскими атаками и шантажирует с требованием перевести биткоины на свой счёт :-)Комментировать
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